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اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية

88 6 اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جنوب السعودية
من تصدي الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ باليستية-أرشيف-وكالة الأنباء اليمنية

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في ‌‏منشور على منصة “إكس”: إنه “تم اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية”.

وتواصل ميليشيا الحوثي اعتداءاتها على السعودية، في وقت توالت فيه الإدانات العربية والإسلامية للهجمات التي استهدفت أمس مناطق تضم أماكن مقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأعياناً مدنية، مع دعوات إلى اتخاذ موقف دولي حازم لوقف هذه الاعتداءات والحد من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

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