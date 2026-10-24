مطار الملك خالد الدولي في السعودية يعلن استئناف الرحلات غداً الأحد

الرياض-سانا
أعلنت إدارة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، استئناف الرحلات اعتباراً من يوم غد الأحد، مع تحديد الصالات المخصصة للرحلات الداخلية والدولية للناقلات الوطنية.
وقالت إدارة المطار، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إنه تقرر تخصيص الصالة رقم (1) للرحلات الداخلية، والصالة رقم (2) للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الوطنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول الجاري”.
ودعت الإدارة المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أن مطار الرياض تعرض لـ20 هجوماً شنّتها ميليشيا الحوثي خلال الشهر نفسه، ما أسفر، عن مقتل 17 شخصاً.