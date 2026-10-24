مطار الملك خالد الدولي في السعودية يعلن استئناف الرحلات غداً الأحد

الرياض-سانا‏

أعلنت إدارة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، استئناف ‏الرحلات اعتباراً من يوم غد الأحد، مع تحديد الصالات المخصصة للرحلات الداخلية والدولية ‏للناقلات الوطنية.‏

وقالت إدارة المطار، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إنه تقرر تخصيص الصالة رقم (1) ‏للرحلات الداخلية، والصالة رقم (2) للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الوطنية، اعتباراً ‏من يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول الجاري”.‏

ودعت الإدارة المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران ‏للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أهمية الالتزام ‏بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.‏

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أن مطار ‏الرياض تعرض لـ20 هجوماً شنّتها ميليشيا الحوثي خلال الشهر نفسه، ما أسفر، عن مقتل 17 ‏شخصاً.‏