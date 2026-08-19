الولايات المتحدة توسع نطاق ملاحقتها شبكة قرصنة إيرانية

واشنطن-سانا
وسعت وزارة العدل الأميركية نطاق ملاحقتها شبكة قرصنة إيرانية متهمة باستهداف جامعات وشركات وهيئات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها بين عامَي 2013 و2017.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء عن الوزارة قولها: إنّها أصدرت لائحة اتهام جديدة تستهدف ثمانية أفراد إضافيين، بعدما كانت وجهت اتهامات إلى تسعة متهمين عام 2018 في القضية نفسها، مضيفة أنّ جميع هؤلاء الأشخاص مرتبطون بـ”معهد مبنا” وهي منظمة تتخذ في إيران مقراً، وتتّهم بتنفيذ عمليات قرصنة لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.
وهدفت حملة القرصنة التي نُفِّذت بشكل رئيسي بين عامَي 2013 و2017، إلى سرقة بيانات علمية وملكية فكرية، والآن أصبحت القضية تشمل عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت 144 جامعة أميركية و178 جامعة أجنبية و42 شركة أميركية على الأقل و11 شركة أجنبية وخمس وكالات حكومية أميركية ومنظمتين غير حكوميتين.
ويُعتقَد أن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب تعود إلى أساتذة جامعيين، بحسب وزارة العدل، كما يُعتقد أيضاً أنهم سرقوا نحو 31,5 تيرابايت من البيانات، بما فيها مقالات علمية ورسائل جامعية وأعمال بحثية أخرى.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عام 2018 فرض عقوبات على الأفراد التسعة الذين وُجّهت إليهم الاتهامات في البداية، بالإضافة إلى مشتبه به عاشر يتهم بالتورط في محاولة ابتزاز شبكة “إتش بي أو” من خلال سرقة سيناريو حلقة لم تكن قد بثت من مسلسل “صراع العروش”.