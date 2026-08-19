الولايات المتحدة توسع نطاق ملاحقتها شبكة قرصنة إيرانية

واشنطن-سانا‏

وسعت وزارة العدل الأميركية نطاق ملاحقتها شبكة قرصنة إيرانية متهمة ‏باستهداف جامعات وشركات وهيئات حكومية داخل الولايات المتحدة ‏وخارجها بين عامَي 2013 و2017.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء عن الوزارة قولها: إنّها أصدرت ‏لائحة اتهام جديدة تستهدف ثمانية أفراد إضافيين، بعدما كانت وجهت ‏اتهامات إلى تسعة متهمين عام 2018 في القضية نفسها، مضيفة أنّ جميع ‏هؤلاء الأشخاص مرتبطون بـ”معهد مبنا” وهي منظمة تتخذ في إيران مقراً، ‏وتتّهم بتنفيذ عمليات قرصنة لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.‏

وهدفت حملة القرصنة التي نُفِّذت بشكل رئيسي بين عامَي 2013 و2017، ‏إلى سرقة بيانات علمية وملكية فكرية، والآن أصبحت القضية تشمل ‏عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت 144 جامعة أميركية و178 جامعة ‏أجنبية و42 شركة أميركية على الأقل و11 شركة أجنبية وخمس وكالات ‏حكومية أميركية ومنظمتين غير حكوميتين.‏

ويُعتقَد أن القراصنة استهدفوا أكثر من 100 ألف حساب تعود إلى أساتذة ‏جامعيين، بحسب وزارة العدل، كما يُعتقد أيضاً أنهم سرقوا نحو 31,5 ‏تيرابايت من البيانات، بما فيها مقالات علمية ورسائل جامعية وأعمال بحثية ‏أخرى.‏

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عام 2018 فرض عقوبات على الأفراد ‏التسعة الذين وُجّهت إليهم الاتهامات في البداية، بالإضافة إلى مشتبه به ‏عاشر يتهم بالتورط في محاولة ابتزاز شبكة “إتش بي أو” من خلال سرقة ‏سيناريو حلقة لم تكن قد بثت من مسلسل “صراع العروش”.‏