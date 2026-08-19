الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي ‏السورية

thumbs b c a1866a302d0cfe9628998f226dedf416 الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور انتهاك مقلق لسلامة الأراضي ‏السورية

الأمم المتحدة-سانا‏
‏ ‏
انتقد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الغارات الجوية ‏الإسرائيلية التي استهدفت ‏مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ووصفها بأنها انتهاك مقلق ‏لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي.‏
‏ ‏
وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، رداً على سؤال بشأن الغارات ‏الإسرائيلية: “هذا انتهاك مقلق آخر لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي ويجب وقف هذه ‏الغارات الجوية، ونحن نعارضها”.‏
‏ ‏
وأدانت سوريا في وقت سابق أمس الثلاثاء بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار ‌‏أبو ‏الظهور، واعتبرتها عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، ‏وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة.‏

عون يؤكد تصميم الدولة على بسط سلطتها حتى الحدود الجنوبية
رومانيا تسقط مسيرة ثانية قرب الحدود مع أوكرانيا
وزير الداخلية السوري يبحث مع نظيره التركي التعاون المشترك وتطوير التنسيق الأمني
حرائق الغابات تلتهم نحو 95 ألف هكتار في إندونيسيا خلال تموز
موجة حر قياسية تعطل احتفالات عيد الاستقلال في شرق الولايات المتحدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك