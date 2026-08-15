زلزال بقوة 7،7 درجات يضرب سواحل شرق إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

جاكرتا-سانا



ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات سواحل شرق إندونيسيا في وقت مبكر اليوم السبت، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات تسونامي، فيما سجلت عدة هزات ارتدادية.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في بيان عبر منصة “إكس”، أن الزلزال وقع قبالة منطقة فلوريس في إقليم نوسا تينغارا الشرقية، وكان على عمق نحو 10 كيلومترات، وشعر به السكان على نطاق واسع.



وأصدرت السلطات المحلية تحذيراً من تسونامي شمل مناطق ساحلية في نوسا تينغارا الشرقية والغربية، وسولاويسي الجنوبية والجنوبية الشرقية، داعية السكان إلى الابتعاد عن الشواطئ وضفاف الأنهار والتوجه إلى مناطق مرتفعة.



وسجلت موجات تسونامي بارتفاع أقل من متر في عدد من المناطق الساحلية، بينما أفادت التقارير الأولية بوقوع أضرار مادية في بعض المنازل والمنشآت، من دون تسجيل حصيلة فورية للضحايا.



وتُعدّ إندونيسيا، عرضة للزلازل والنشاط البركاني نظراً لموقعها على “حلقة النار”، وهي قوس من البراكين وخطوط الصدع في حوض المحيط الهادئ.