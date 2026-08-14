مقاتلات (الناتو) تسقط مسيرة في مجال لاتفيا الجوي ‏

ريغا-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي ‌‏(ناتو) أسقطت طائرة مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي الشرقي للبلاد.‏

وقالت الوزارة في تدوينة على حسابها في منصة ” إكس”: إن “مقاتلات الحلف نجحت ‏في إسقاط طائرة دون طيار أجنبية دخلت لاتفيا”، دون تحديد الجهة التي انطلقت ‏منها.‏

ويأتي الحادث في وقت تتصاعد فيه الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام ‏المسيّرات.‏

وكانت رومانيا أعلنت الشهر الماضي أيضاً إسقاط طائرتين مسيرتين دخلتا مجالها ‏الجوي، في حين أسفر اصطدام طائرة روسية مسيرة بمجمع سكني في مدينة غالاتس ‏الرومانية في أيار الماضي عن إصابة شخصين واندلاع حريق بسطح المجمع.‏