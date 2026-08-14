مقاتلات (الناتو) تسقط مسيرة في مجال لاتفيا الجوي ‏

ريغا-سانا
أعلنت وزارة الدفاع في لاتفيا اليوم الجمعة، أن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أسقطت طائرة مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي الشرقي للبلاد.
وقالت الوزارة في تدوينة على حسابها في منصة ” إكس”: إن “مقاتلات الحلف نجحت في إسقاط طائرة دون طيار أجنبية دخلت لاتفيا”، دون تحديد الجهة التي انطلقت منها.
ويأتي الحادث في وقت تتصاعد فيه الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام المسيّرات.
وكانت رومانيا أعلنت الشهر الماضي أيضاً إسقاط طائرتين مسيرتين دخلتا مجالها الجوي، في حين أسفر اصطدام طائرة روسية مسيرة بمجمع سكني في مدينة غالاتس الرومانية في أيار الماضي عن إصابة شخصين واندلاع حريق بسطح المجمع.