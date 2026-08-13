مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية عسكرية في ولاية تكساس

واشنطن- سانا

لقي جنديان أمريكيان مصرعهما جراء تحطم مروحية عسكرية هجومية من طراز “أباتشي” بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر أيضاً عن اندلاع حريق ضخم في الأحراش المحيطة بموقع الحادث.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن سلطات مقاطعة بيل في الولاية بيانها بأن المروحية التابعة لقاعدة “فورت هود” العسكرية تحطمت في حقل مفتوح يقع على بعد نحو 100 كيلومتر شمال أوستن عاصمة الولاية، حيث هرعت فرق إطفاء متعددة للسيطرة على النيران المتصاعدة من الحطام المتفحم ومساحات العشب المحترقة.

من جانبه، أكد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في تدوينة له مصرع العسكريين الاثنين إثر سقوط المروحية وهي من طراز (إيه.إتش-64)، في حين فتحت السلطات العسكرية المختصة تحقيقاً للوقوف على أسباب وظروف الحادث.

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع العام الماضي أسوأ كارثة جوية محليّة منذ عقود، إثر اصطدام مروحية عسكرية من طراز “بلاك هوك” بطائرة ركاب تجارية بالقرب من مطار ريجان الوطني، مما أسفر عن مقتل 67 شخصاً، وأقرت التحقيقات لاحقاً بوجود إخفاقات فنية وأخطاء في التنسيق.