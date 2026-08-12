ترامب يؤكد تبديل طائرته سراً في تركيا: كنت في خطر أكبر

واشنطن-سانا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، صحة التقارير التي تحدثت عن ركوبه الشهر الماضي طائرة بديلة سراً في تركيا، بناء على توجيهات من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الطائرة كانت أكثر عرضة للخطر من طائرة الرئاسة (إير فورس وان).

ونقلت وكالة “رويترز” عن” ترامب” قوله للصحفيين: “أعتقد في الواقع أن الطائرة التي استقللتها كانت معرضة لخطر أكبر… لأنها الطائرة التي أعتقد أنهم كانوا سيستهدفونها على الأرجح”، مضيفاً “أعتقد أنه كان هناك تهديد ما. لم أسأل كثيراً عن الأمر، فأنا أتلقى الكثير من التهديدات”.

وأضاف ترامب: إنّ “الأمر متروك في هذه الأمور لجهاز الخدمة السرية وحده.. أنا أتبع فقط ما يرغبون في فعله.. إذاً أنا أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه عقب قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، نقل ترامب من طائرة الرئاسة إلى طائرة عسكرية على متن شاحنة لنقل الطعام، في عملية تمويه غير معتادة نجمت عن تهديد إيراني باغتياله.

ولم يكشف البيت الأبيض عن هذا التبديل، وظل الأمر سراً حتى نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً عنه لأول مرة يوم الإثنين الماضي.