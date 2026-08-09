مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش وسط مالي

باماكو-سانا

قتل 10 جنود على الأقل في هجوم على معسكر للجيش في مدينة سان وسط مالي اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني لوكالة “فرانس برس”: إن “الحصيلة الأولية للهجوم تفيد بـمقتل نحو 10 جنود” مضيفاً: إن “المهاجمين سيطروا مؤقتاً على المعسكر قبل أن تستعيد القوات المسلحة السيطرة عليه مجدداً”.

وأوضح الجيش المالي في بيان أن ما جرى هو “محاولة هجوم على موقع القوات المسلحة المالية “فاما” في سان، فيما أكدت هيئة الأركان أن “القوات المسلحة المالية ردت بقوة وأن المحاولة تم صدّها” مؤكدة على أن “الوضع بات تحت السيطرة”.

وذكر شهود عيان أنه تم سماع أصوات انفجارات قوية كما وقعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم الذي تبنته جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي الـ 18 من تموز الماضي قُتل 50 جندياً في شمال مالي حين تعرّض رتل للجيش لهجوم.