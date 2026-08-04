الصين تنتقد “الكتاب الأبيض” الياباني للدفاع وتعتبره مبرراً لتعزيز القدرات العسكرية

بكين-سانا

انتقدت وزارة الدفاع الصينية اليوم الثلاثاء ما ورد في الكتاب الأبيض الياباني الجديد للدفاع، بشأن ما يسمى “التهديد الصيني”، معتبرة أن الهدف منه إيجاد المبررات لتعزيز القدرات العسكرية اليابانية.



ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة تشن شي قوله: إن الاتهامات التي وجهها التقرير إلى الصين “لا أساس لها” من الصحة، معرباً عن استياء بلاده الشديد ومعارضتها القوية لما تضمنه الكتاب الأبيض.



ووصف المتحدث الصيني الكتاب الأبيض الياباني بأنه “مليء بالروايات الزائفة”، معتبراً أن اليابان تستخدم المخاوف الأمنية ذريعة لإزالة القيود طويلة الأمد المفروضة على قواتها المسلحة، مشيراً إلى أن السلطات اليابانية سرعت مراجعة الوثائق الأمنية الرئيسية، وزادت الإنفاق الدفاعي، وعملت على توسيع قدراتها على تنفيذ ضربات بعيدة المدى.



وحذر المتحدث من أن ما وصفه بـ “إحياء النزعة العسكرية الجديدة” في اليابان يشكل تحدياً للنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ويهدد السلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وتمثل الأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية.



ودعا المتحدث اليابان إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وعدم تضليل الرأي العام، والامتناع عن مواصلة ما وصفه بمسار إعادة التسلح.



وأصدرت وزارة الدفاع اليابانية في وقت سابق اليوم تقريرها السنوي بعنوان “دفاع اليابان 2026″، الذي وصف الأنشطة العسكرية الصينية بأنها “أعظم تحدّ استراتيجي تواجهه اليابان”، كما انتقد الأنشطة العسكرية الصينية في المناطق المحيطة بمنطقة تايوان، واعتبر أن البيئة الأمنية الإقليمية تتسم بتزايد المخاطر.