قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية والمستوطنون ‏يواصلون اعتداءاتهم

القدس المحتلة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء خمسة فلسطينيين في الضفة ‏الغربية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم. ‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم ‏منازل في بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال طولكرم، واعتقلت ثلاثة ‏فلسطينيين، كما اعتقلت طالباً جامعياً بعد مداهمة منزله في بيت عنان شمال ‏غرب القدس، واقتحمت بلدة الرام، شمالاً، كما اعتقلت شاباً خلال اقتحامها، ‏قرية أم صفا في رام الله.‏

وفي السياق نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أحياء عدة في ‏مدينة الخليل، واحتجزت عدداً من الأسرى المحررين بعد مداهمة منازلهم ‏وأجرت تحقيقات ميدانية معهم واعتدت على بعضهم بالضرب قبل إطلاق ‏سراحهم، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت عدداً من المنازل ‏وفتشتها، وألحقت أضراراً واسعة فيها.‏

واقتحم مستوطنون خربة الخرابة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وقاموا ‏بمهاجمة المنازل وترويع الأطفال والأهالي.‏

واقتحم جنود الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم، واحتجزوا ‏صحفياً في مخيم الدهيشة جنوباً قبل إطلاق سراحه، فيما اقتحمت عدة آليات ‏عسكرية فجر اليوم مخيم الفارعة جنوب طوباس، وانتشرت قوات راجلة في ‏عدد من أحيائه، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.‏

ويتعرض مخيم الفارعة لاقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها ‏عمليات دهم وتفتيش للمنازل، ما يسبب حالة من التوتر والخوف في صفوف ‏المواطنين.‏

اعتداءات على بلدات وقرى في نابلس ‏

إلى ذلك صعّد المستوطنون فجر اليوم، اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب ‏نابلس، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود ‏وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما، كما حاولوا إضرام ‏النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت ‏دون تنفيذ ذلك.‏

‏وتشهد قرى جنوب نابلس، ولا سيما جالود وقريوت وتلفيت وقصرة ومادما، ‏تصعيداً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إحراق الممتلكات، والاعتداء ‏على المواطنين، ومهاجمة المنازل، وتخريب البنية التحتية والأراضي ‏الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار سياسة تهدف ‏إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسراً والاستيلاء على مزيد من ‏الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.‏