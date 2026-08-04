قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية والمستوطنون ‏يواصلون اعتداءاتهم

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم منازل في بلدتي دير الغصون والجاروشية شمال طولكرم، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، كما اعتقلت طالباً جامعياً بعد مداهمة منزله في بيت عنان شمال غرب القدس، واقتحمت بلدة الرام، شمالاً، كما اعتقلت شاباً خلال اقتحامها، قرية أم صفا في رام الله.
وفي السياق نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أحياء عدة في مدينة الخليل، واحتجزت عدداً من الأسرى المحررين بعد مداهمة منازلهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم واعتدت على بعضهم بالضرب قبل إطلاق سراحهم، كما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضراراً واسعة فيها.
واقتحم مستوطنون خربة الخرابة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وقاموا بمهاجمة المنازل وترويع الأطفال والأهالي.
واقتحم جنود الاحتلال عدة بلدات وقرى في محافظة بيت لحم، واحتجزوا صحفياً في مخيم الدهيشة جنوباً قبل إطلاق سراحه، فيما اقتحمت عدة آليات عسكرية فجر اليوم مخيم الفارعة جنوب طوباس، وانتشرت قوات راجلة في عدد من أحيائه، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.
ويتعرض مخيم الفارعة لاقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم وتفتيش للمنازل، ما يسبب حالة من التوتر والخوف في صفوف المواطنين.
اعتداءات على بلدات وقرى في نابلس
إلى ذلك صعّد المستوطنون فجر اليوم، اعتداءاتهم على بلدات وقرى جنوب نابلس، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل المواطنين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما، كما حاولوا إضرام النار في أحد المباني، إلا أن يقظة الأهالي وسرعة تصديهم للهجوم حالت دون تنفيذ ذلك.
وتشهد قرى جنوب نابلس، ولا سيما جالود وقريوت وتلفيت وقصرة ومادما، تصعيداً في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل إحراق الممتلكات، والاعتداء على المواطنين، ومهاجمة المنازل، وتخريب البنية التحتية والأراضي الزراعية، وذلك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على المواطنين وتهجيرهم قسراً والاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.