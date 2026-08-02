ترامب يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة.. وإيران تحت ضغط الاتفاق أو التصعيد

عواصم-سانا

اتجهت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسار دبلوماسي بعد ساعات من تصاعد التوقعات بتنفيذ ضربة أمريكية إسرائيلية واسعة، إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم المخطط له على إيران، وإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات.

وقال ترامب: إن قراره جاء استجابة لطلبات من إيران وعدد من دول المنطقة، وفي ظل ما وصفه بالتوصل إلى “معالم اتفاق” يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن القوات الأمريكية ستبقى في أعلى درجات الجاهزية، وأن تعليق الهجوم لا يعني استبعاد الخيار العسكري إذا أخفقت المفاوضات.

وذكرت شبكة CNN أن وساطات إقليمية، شاركت فيها قطر وباكستان، إلى جانب اتصالات سعودية، أسهمت في تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية أوسع.

كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الاتصال الهاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي ركز على أهمية تغليب الحوار وخفض التصعيد، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

مؤشرات متباينة

ورغم الحديث عن تقدم في المسار الدبلوماسي، استمرت المؤشرات المتباينة بين الجانبين، ففي حين تحدث ترامب عن إمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق، نفت طهران وجود أي تفاهم.

وفي الوقت نفسه، واصل مسؤولون إيرانيون إطلاق تصريحات تؤكد استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز، في حين ترى واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أحد الشروط الأساسية لأي تفاهم مستقبلي.

تحرك إقليمي

برزت السعودية، خلال الساعات الماضية، كأحد أبرز الأطراف الداعمة لاحتواء التصعيد، إذ شدد ولي العهد السعودي، خلال اتصاله مع ترامب، على أولوية الحلول الدبلوماسية ومنع اتساع دائرة المواجهة، وهو موقف تلاقى مع اتصالات قطرية وأردنية وكويتية ركزت على تثبيت التهدئة وضمان حرية الملاحة، في مؤشر إلى توافق إقليمي على تجنب اتساع دائرة الصراع، وفق ما أوردته وسائل إعلام دولية.

رسائل أمريكية حازمة

بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية، أكدت واشنطن أن الخيار العسكري لا يزال قائماً إذا تعثرت المفاوضات، وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران أصبحت أكثر استعداداً للتفاوض بعدما تعرضت قدراتها العسكرية لضربات مؤثرة، مؤكداً أن منعها من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية أمريكية، وأن تغيير سلوكها الإقليمي لا يتحقق إلا برفع تكلفة سياساتها التوسعية، كما أشار إلى أن دول الخليج باتت تدرك حجم التهديد الذي يشكله النظام الإيراني على أمنها واستقرارها.

تناقضات إيرانية

وبينما تتحدث طهران عن استعدادها للرد على أي هجوم، يعكس استمرار اللجوء إلى الوسطاء وتضارب التصريحات بشأن مضيق هرمز حجم الضغوط التي يواجهها النظام الإيراني، في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة، واستمرار العزلة الدولية، وتراجع هامش المناورة أمام الضغوط العسكرية والسياسية.

مشهد مفتوح

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المنطقة دخلت مرحلة تهدئة حذرة أكثر من كونها تسوية نهائية، إذ ربطت واشنطن استمرار تعليق العمليات بإحراز تقدم سريع في المفاوضات، فيما تجد إيران نفسها أمام اختبار صعب بين القبول بتفاهمات تحد من سياساتها، أو المخاطرة بعودة التصعيد وما قد يحمله من تداعيات أوسع على أمن المنطقة واستقرارها، ما يجعل مستقبل الأزمة رهناً بنتائج الاتصالات الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة.