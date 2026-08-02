وزيرا خارجية الكويت والإمارات يبحثان التطورات الإقليمية

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الجانبين ناقشا سبل ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، في ظل المستجدات الإقليمية.

وكانت قطر والسعودية والأردن والكويت أكدت، في وقت سابق اليوم، أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويسهم في خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.