وزيرا خارجية الكويت والإمارات يبحثان التطورات الإقليمية

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 1 وزيرا خارجية الكويت والإمارات يبحثان التطورات الإقليمية

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الجانبين ناقشا سبل ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، في ظل المستجدات الإقليمية.

وكانت قطر والسعودية والأردن والكويت أكدت، في وقت سابق اليوم، أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويسهم في خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

الشيباني يلتقي باراك في الرياض على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة “داعش”
غوتيريش: الأمم المتحدة الساحة الجوهرية لتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان
تعاون آسيوي لتطوير ذكاء اصطناعي موثوق
مباحثات كويتية سعودية بحرينية حول تطورات الأحداث الراهنة بالمنطقة والجهود المبذولة بشأنها
قطر وليبيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك