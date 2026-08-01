عون: الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته

بيروت-سانا‏

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش هو الضامن الوحيد ‏لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشدداً على أنه لا شرعية لأي ‏سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للبنان إلا بجيشه ‏الوطني.‎

وقال الرئيس عون في كلمة له بمناسبة عيد الجيش أوردتها ‏رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها على (فيسبوك) اليوم ‏السبت: إن الجيش وحده يمتلك القرار والقوة والشرعية، ليكون ‏الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكداً العمل على ترسيخ هذا ‏النهج بثبات وإصرار.‏

وبخصوص انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، شدد عون على ‏أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للجيش على طول ‏الحدود الجنوبية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما ‏يؤكد قدرة لبنان على حماية سيادته وأمنه بجيشه الوطني، ويمهد ‏لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم‎.‎

ودعا الرئيس اللبناني جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش، ‏معتبراً أن دعم المؤسسة العسكرية يمثل ضرورة وجودية، وأن ‏أي تشكيك بها يضعف الدولة ويهدد الاستقرار‎.‎

وكان الرئيس عون أكد في الـ 29 من تموز الماضي، التزام ‏لبنان بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن الاتفاق الإطاري مع ‏إسرائيل في حزيران الماضي، موضحاً أن نجاح هذا الاتفاق ‏مرهون بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ومتزامن مع ‏انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية ‏التي لا تزال تطال الجنوب اللبناني‎.‎