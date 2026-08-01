عون: الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته

بيروت-سانا
أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مشدداً على أنه لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية للبنان إلا بجيشه الوطني.
وقال الرئيس عون في كلمة له بمناسبة عيد الجيش أوردتها رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها على (فيسبوك) اليوم السبت: إن الجيش وحده يمتلك القرار والقوة والشرعية، ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة، مؤكداً العمل على ترسيخ هذا النهج بثبات وإصرار.
وبخصوص انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، شدد عون على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للجيش على طول الحدود الجنوبية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يؤكد قدرة لبنان على حماية سيادته وأمنه بجيشه الوطني، ويمهد لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.
ودعا الرئيس اللبناني جميع اللبنانيين إلى الالتفاف حول الجيش، معتبراً أن دعم المؤسسة العسكرية يمثل ضرورة وجودية، وأن أي تشكيك بها يضعف الدولة ويهدد الاستقرار.
وكان الرئيس عون أكد في الـ 29 من تموز الماضي، التزام لبنان بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل في حزيران الماضي، موضحاً أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال تطال الجنوب اللبناني.