البيت الأبيض: ترامب ملتزم بالحل الدبلوماسي لكنه سيرد على أي هجمات إيرانية

واشنطن-سانا

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال ملتزماً بالحل الدبلوماسي مع طهران لكنه سيواصل الرد على أي هجمات إيرانية.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم السبت في تصريحات نقلتها شبكة “فوكس نيوز”: “وقعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إيران التي نقضتها، وأطلقت النار على سفن تجارية، وقتلت جنوداً أمريكيين”، مضيفة أن الرئيس ترامب “لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا السلوك، وأن إيران ستواصل دفع الثمن حتى تعود إلى طاولة المفاوضات بالطريقة التي يراها الرئيس مجدية”.



وكانت مصادر كشفت لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لضرب أهداف مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في إيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

