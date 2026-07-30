بولندا تنشر مقاتلات إضافية إثر غارات روسية على أوكرانيا‎ ‎

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موسكو-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة البولندية اليوم الخميس، أنها دفعت بطائرات مقاتلة ‏لتأمين مجالها الجوي، على خلفية الغارات الجوية الروسية المتواصلة في ‏أوكرانيا‎.‎

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس، عن القوات المسلحة البولندية، العضو ‏في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قولها: إنها اتخذت الإجراءات ‏اللازمة لحماية المجال الجوي للبلاد‎.‎

من جهتها، أفادت الشرطة في منطقة لوبلين، القريبة من الحدود الأوكرانية، ‏بتلقي بلاغ عن دوي انفجار قوي في إقليم بيوجوراي، مشيرة إلى العثور ‏على حفرة وحطام جسم مجهول متناثر في أحد الحقول، فيما تواصل ‏السلطات التحقيق في الحادث‎.‎

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلن ‏الجيش الأوكراني أمس الأربعاء استهداف مصفاة ريازان النفطية ‏الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت ‏موانئ وسفناً أوكرانية في نيكولايف وأوديسا وتشرنومورسك، ‏مؤكدة تدمير مرافق تخزين معدات عسكرية وخزانات وقود‎.‎

وكان الجيش البولندي أعلن في 24 أيار الماضي، أن سلاح الجو التابع له ‏رفع حالة التأهب ‌‏القصوى، وباشر تسيير طلعات جوية مكثفة في المجال ‏الجوي للبلاد، وذلك ‌‏في أعقاب هجمات صاروخية روسية على الأراضي ‏الأوكرانية، قبل أن تعلن بولندا وبريطانيا في 27 من الشهر ذاته عزمهما ‏توقيع معاهدة دفاعية في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من التهديدات ‏الروسية المحتملة‎.‎

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