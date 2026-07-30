بولندا تنشر مقاتلات إضافية إثر غارات روسية على أوكرانيا‎ ‎

موسكو-سانا
أعلنت القوات المسلحة البولندية اليوم الخميس، أنها دفعت بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، على خلفية الغارات الجوية الروسية المتواصلة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس، عن القوات المسلحة البولندية، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قولها: إنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المجال الجوي للبلاد.
من جهتها، أفادت الشرطة في منطقة لوبلين، القريبة من الحدود الأوكرانية، بتلقي بلاغ عن دوي انفجار قوي في إقليم بيوجوراي، مشيرة إلى العثور على حفرة وحطام جسم مجهول متناثر في أحد الحقول، فيما تواصل السلطات التحقيق في الحادث.
وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلن الجيش الأوكراني أمس الأربعاء استهداف مصفاة ريازان النفطية الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت موانئ وسفناً أوكرانية في نيكولايف وأوديسا وتشرنومورسك، مؤكدة تدمير مرافق تخزين معدات عسكرية وخزانات وقود.
وكان الجيش البولندي أعلن في 24 أيار الماضي، أن سلاح الجو التابع له رفع حالة التأهب القصوى، وباشر تسيير طلعات جوية مكثفة في المجال الجوي للبلاد، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية على الأراضي الأوكرانية، قبل أن تعلن بولندا وبريطانيا في 27 من الشهر ذاته عزمهما توقيع معاهدة دفاعية في ظل تصاعد المخاوف الأوروبية من التهديدات الروسية المحتملة.