بوليفيا تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق إيفو موراليس

لاباز-سانا‏

أصدرت النيابة العامة في بوليفيا، أمس الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأسبق إيفو موراليس بتهمتي “التحريض ‏والتمرد”، على خلفية الاحتجاجات المناهضة للأزمة الاقتصادية وحكومة الرئيس روبرتو باز.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب العام روجر مارياكا قوله: إن المذكرة صدرت في إطار تحقيق يتعلق بعشرات الحواجز ‏الطرقية التي أُقيمت خلال التظاهرات الواسعة في أيار وحزيران الماضيين، وتسببت بنقص حاد في الوقود والمواد الغذائية ‏والإمدادات الطبية.‏

وأوضح مارياكا أن التحقيق بدأ إثر شكوى تقدمت بها مجموعة من القادة المدنيين ورجال الأعمال، قبل أن تدعمه الحكومة، ‏مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة إلى موراليس تشمل أيضاً “التمرد المسلح” و”الإرهاب”.‏

من جانبه، تعهد موراليس بعدم الرضوخ للضغوط، وقال في منشور عبر منصة “إكس”: “لن يرهبونا، إنهم يسعون إلى ‏تحميلنا مسؤولية اجتماعية للتغطية على المأساة الحقيقية في بوليفيا، والمتمثلة في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية العميقة”.‏

ويقيم موراليس، أول رئيس من السكان الأصليين في تاريخ بوليفيا، حالياً في معقله السياسي بمنطقة تشاباري، في وقت ‏يواجه فيه اتهامات أخرى ينفيها، وتصفها أوساطه بأنها ذات دوافع سياسية.‏

وكان الرئيس روبرتو باز أعلن عزمه تنفيذ عملية أمنية في المنطقة، عقب فرض حالة الطوارئ ونشر قوات الجيش لمنع ‏التظاهرات.‏

وبدأت الحركة الاحتجاجية بمطالب عمالية وأخرى رفعتها مجتمعات السكان الأصليين، احتجاجاً على أسوأ أزمة اقتصادية ‏تشهدها بوليفيا منذ عقود، قبل أن تتسع لاحقاً لتشمل المطالبة باستقالة الرئيس باز.‏