رئيس الوزراء الإسباني يؤكد دعم بلاده للسعودية ويدين هجمات ميليشيا الحوثي

الرياض-سانا

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إدانة بلاده للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن رئيس الوزراء الإسباني جدد خلال الاتصال اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.

وجرى خلال الاتصال، بحسب الوكالة، بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، أكد خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، إدانة بلاده للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.