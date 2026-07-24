عون يؤكد أهمية بقاء قوة “اليونيفيل” أو إنشاء قوة بديلة لها في لبنان

بيروت-سانا

رأى الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة، أن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” يمثل الوسيلة الأمثل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه في حال تعذر ذلك ينبغي العمل على إنشاء قوة بديلة تحل مكانها.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال لقائه في بيروت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دي وايلي برفقة عدد من السفراء والقائمين بالأعمال: “إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات”، مجدداً تأكيد التزام بلاده بتحقيق الإصلاحات باعتبارها حاجة محلية ماسة.

وشدد عون على التزام لبنان بـ “صيغة الإطار” الموقعة برعاية أمريكية، ولا سيما البنود الأمنية وتلك المتعلقة بإعادة الإعمار عبر الدولة اللبنانية حصراً، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم والحؤول دون عرقلة التثبيت من قبل إسرائيل، لكونه السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الذي ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها.

من جانبها، أشارت دي وايلي إلى أن مستقبل لبنان يعتمد على تعزيز الأمن وإعادة بناء مؤسسات قوية واقتصاد متين، مشددة على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإيجاد قطاع مصرفي فاعل ومتوافق مع المعايير الدولية لإعادة الثقة بالنظام المصرفي.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة العمل التي قام بها الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة في التاسع عشر من الشهر الجاري واستمرت أربعة أيام، بحث خلالها سبل تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وذلك استكمالاً لخمس جولات تفاوضية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، أفضت إلى توقيع “صيغة الإطار” في السادس والعشرين من حزيران الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين.

