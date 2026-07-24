عُمان تشدد على إبقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة للملاحة

مانيلا-سانا
جدد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الجمعة التأكيد على ضرورة بقاء الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في بيانٍ نشر على موقعها في منصة إكس أن البوسعيدي شدّد في مداخلة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى ال50 لتوقيع “معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا”، في العاصمة الفلبينية مانيلا على أنّ القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل ركيزة أساسية للأمن البحري وصون حرية الملاحة، التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة” .
وجدد البوسعيدي التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بضرورة أن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مضيفاً أنّ “تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، ومستشهداً بالتعاون القائم في مضيق ملقا -سنغافورة، بوصفه نموذجاً يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية” .
واختتم مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر.
ومع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وقيام الأخيرة باستهداف عدد من دول الخليج العربي والأردن، وعدد من السفن العابرة لمضيق هرمز، اتسعت اضطرابات حركة الشحن في المنطقة، وأظهرت بيانات تتبع السفن تراجع حركة العبور عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.