عُمان تشدد على إبقاء الممرات المائية مفتوحة وآمنة للملاحة

مانيلا-سانا

جدد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الجمعة التأكيد على ضرورة بقاء ‏الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة أمام حركة الملاحة والتجارة ‏الدولية‎.‎

وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في بيانٍ نشر على موقعها في منصة إكس أن البوسعيدي شدّد ‏في مداخلة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى ال50 لتوقيع “معاهدة ‏الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا”، في العاصمة الفلبينية مانيلا على أنّ القانون الدولي، ‏ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل ركيزة أساسية للأمن البحري وصون حرية ‏الملاحة، التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة‎” .‎

وجدد البوسعيدي التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بضرورة أن تظل الممرات المائية ‏الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أي تدابير من شأنها عرقلة ‏حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية، مضيفاً أنّ “تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاوناً مسؤولاً من ‏الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، ومستشهداً بالتعاون القائم في مضيق ‏ملقا -سنغافورة، بوصفه نموذجاً يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية‎” .‎

واختتم مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في ‏إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر‎.‎

ومع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وقيام الأخيرة باستهداف عدد من دول الخليج العربي ‏والأردن، وعدد من السفن العابرة لمضيق هرمز، اتسعت اضطرابات حركة الشحن في المنطقة، ‏وأظهرت بيانات تتبع السفن تراجع حركة العبور عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ‏شهرين‎.‎