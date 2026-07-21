الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين

الكويت-سانا



أعربت دولة الكويت اليوم الإثنين عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، والتي كان آخرها اليوم، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته على منصة إكس، أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.



وجدد بيان الخارجية التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.



وكانت البحرين، جددت في وقت سابق اليوم، إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت منشآتها المدنية والحيوية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشددةً على أن ذلك انتهاكٌ صارخٌ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين.