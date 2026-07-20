بارو يندد باحتجاز دبلوماسيين فرنسيين في إيران ويصفه بعمل ترهيبي خطير

باريس-سانا

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان‑نويل بارو اليوم الإثنين، باحتجاز السلطات الإيرانية دبلوماسيين فرنسيين في طهران لفترة مؤقتة، واصفاً ذلك بـ”عمل ترهيبي بالغ الخطورة”، ومؤكداً أن أحدهما تعرّض لاعتداء خلال احتجازهما.

وقال بارو في بيان على منصة “x”: إن الدبلوماسيين “احتُجزا يوم الأحد من دون أي مبرر لساعات، واستُجوبا، وتعرّض أحدهما لاعتداء”، قبل السماح لهما بالعودة إلى السفارة، معتبراً أن ما جرى يشكل انتهاكاً صارخاً للحصانات الدبلوماسية.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن “الاعتداء صادم لأن الموظفين كانا يدعمان برامجنا لمساعدة المجتمع المدني في إيران”، مثنياً على “شجاعتهما في أداء مهمتهما التي تضع فرنسا في طليعة دعم الشعب الإيراني الذي لن نتركه”.

وأكد جان نويل بارو، أنه أعرب للموظفين والسفير الفرنسي عن كامل دعمه وتضامنه معهما”.

وقال: إنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “أن هذا الانتهاك الجسيم وغير المقبول لن يمر دون عواقب”.