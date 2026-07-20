ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,283 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 73,283 قتيلاً و173,864 مصاباً.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها اليوم الإثنين: إن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاثة قتلى و22 مصاباً.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 1,158 قتيلاً، و3,756 مصاباً.
ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى الآن.
وكان فلسطينيان اثنان قُتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة قلقيلية.