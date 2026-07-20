ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,283 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى ‌‏73,283 قتيلاً و173,864 مصاباً.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها اليوم الإثنين: إن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال ‏الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاثة قتلى و22 مصاباً.‏

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ‏ارتفعت إلى 1,158 قتيلاً، و3,756 مصاباً.‏

ولفتت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول ‏إليهم حتى الآن.‏

وكان فلسطينيان اثنان قُتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء ‏نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير ‏شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة ‏قلقيلية.‏