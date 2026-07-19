الكونغو الديمقراطية تعيد 121 مواطناً من جنوب إفريقيا بسبب “العنف” ضد المهاجرين

كينشاسا-سانا

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، إعادة مجموعة أولى تضم 121 من مواطنيها من جنوب إفريقيا، “إثر أعمال عنف معادية للأجانب”.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الخارجية الكونغولية قولها في بيان: إن “121 مواطناً كونغولياً، بينهم نساء وأطفال” وصلوا، أمس السبت، إلى العاصمة كينشاسا على متن “رحلة إعادة طوعية هي الأولى”.

وأضافت: إن “هذه العملية تأتي إثر أعمال عنف معادية للأجانب” وقعت بداية أيار الماضي.

وتشهد جنوب إفريقيا منذ أسابيع تظاهرات واضطرابات تستهدف المهاجرين في وضع غير قانوني، ما دفع عشرات الآلاف منهم إلى الفرار من البلاد.

ووفق تعداد لوكالة فرانس برس فإن ما لا يقل عن 150 ألف أجنبي من دول إفريقية عدة، ولا سيما غانا ونيجيريا وملاوي وموزمبيق وأوغندا وزيمبابوي، غادروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

يشار إلى أن جنوب إفريقيا تعد أول قوة اقتصادية في القارة السمراء، وتشكل منذ أمد بعيد وجهة للعمال الأفارقة، وحسب الإحصاءات فإن نحو ثلاثة ملايين أجنبي، أي 5,1 بالمئة من السكان، يقيمون في البلاد.