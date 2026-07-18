الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل 11 فلسطينياً

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 11 فلسطينياً خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات ترقوميا وإذنا وسعير، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت: إن قوات الاحتلال اعتقلت مسناً ونجله من خربة حوارة شرق بلدة يطا، بعد تصديهما لمستوطنين أطلقوا مواشيهم في محيط منازل الفلسطينيين.

وفي قرية شعب البطم بمسافر يطا اعتدى مستوطنون مسلحون، بحماية قوات الاحتلال، بالضرب على عائلة فلسطينية.

وأصيب عدة فلسطينيين باختناقات، أمس الجمعة، جراء استخدام قوات ‏الاحتلال الغاز السام في رام الله، فيما اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين في ‏نابلس.‏