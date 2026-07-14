القوات الجوية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات في أستراليا

سيئول-سانا

أعلنت القوات الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن مشاركتها في تدريبات “بيتش بلاك” الجوية المشتركة متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع في أستراليا بهدف تعزيز التعاون مع شركائها.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن القوات الكورية قولها في بيان: إن سيئول تنوي المشاركة بنحو 100 جندي، و6 طائرات مقاتلة من طراز “كيه إف-16″، إضافة إلى 3 طائرات تزويد بالوقود جواً متعددة المهام من طراز “كيه سي-330 سيغنوس”، و4 طائرات نقل من طراز “سي-130” لدعم المهمة.

وتنطلق التدريبات هذا العام يوم الجمعة المقبل، وتتواصل حتى 7 آب القادم في قاعدة بحرية في داروين بأستراليا، بمشاركة قوات ونحو 110 طائرات من 16 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا.

ومن المقرر أن تقلع تشكيلة من طائرات “كيه إف-16” من قاعدة جوية في مدينة سيوسان، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب سيئول، يوم غد الأربعاء، وأن تحلق لمسافة 5,900 كم دون توقف بمساعدة طائرات التزويد بالوقود جواً.

وستجري القوات الجوية تدريبات للتعرف على المنطقة الأسبوع المقبل للتعود على البيئة المحلية قبل المشاركة في سلسلة من التدريبات، بما في ذلك عمليات الاعتراض الجوي، والدفاع الجوي، ومهام التزود بالوقود جواً.

وانطلقت “بيتش بلاك” عام 1981، وهي تدريبات دولية للقتال الجوي تجري كل عامين، بقيادة القوات الجوية الملكية الأسترالية، وتتضمن سيناريوهات معقدة تحاكي القتال، مصممة لتعزيز التوافق العملياتي البيني الإقليمي والعالمي مع الحلفاء والشركاء، وستكون هذه المشاركة الثالثة للقوات الجوية الكورية منذ عام 2022.