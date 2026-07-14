توقف شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز

نيويورك-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الناقلتين الوطنيتين “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، داخل المياه الإقليمية العُمانية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم استكمال موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز.

ومع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، وسعت طهران اعتداءاتها لتطال أراضي عدد من الدول العربية، إضافة إلى استهداف سفن في منطقة الخليج العربي.