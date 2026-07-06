الإمارات تدين المخططات الإرهابية التي أُحبطت في المغرب وتعلن وقوفها إلى جانبه

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم الإثنين، المخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المغرب، مشددةً على رفضها كل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أكد تضامن بلاده الكامل مع المغرب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية.

كما نوه آل نهيان بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.

وأعلن المغرب، بوقت سابق اليوم، عن إحباط مخططات إرهابية “بالغة الخطورة” كانت في مراحل متقدمة من التحضير، تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.