ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4303 قتلى و12202 جريح

thumbs b c 2f6d83a31cca84f8afcd085a6b95fbd8 ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4303 قتلى و12202 جريح

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4303 قتلى و12202 جريح.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة تأكيده، اليوم السبت، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار حتى 4 تموز الحالي بلغت 4303 قتلى و12202 جريح.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في 27 حزيران الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً، ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.‏

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