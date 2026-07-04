قطر وليبيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء في الدوحة اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن وزير الخارجية القطري جدد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، إضافة إلى دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا.

وكانت الأطراف الليبية قد وقعت في حزيران الماضي على “خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية”، مؤكدة دعمها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، واعتبار أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً بعيداً عن التدخلات الخارجية.