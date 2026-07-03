الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد العنف في حوض بحيرة تشاد بإفريقيا

جنيف-سانا
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة حوض بحيرة تشاد في إفريقيا، محذّرة من أن موجة العنف المتزايدة أودت بحياة نحو 5700 شخص منذ تشرين الثاني الماضي، وتسببت بأزمة نزوح واسعة في المنطقة.
ونقلت فرانس برس اليوم الجمعة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها: إن أكثر من 3.5 ملايين شخص نزحوا قسراً في مناطق تمتد عبر الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا، بينما يحتاج نحو 8.2 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأوضح نائب المدير العام للمفوضية في غرب ووسط إفريقيا أندرو وايلي أن الوضع الأمني شهد تدهوراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تسجيل ما يقرب من 1800 حادث أمني، وأكثر من 5700 قتيل بين أيلول 2025 وأيار 2026، شملت هجمات على قرى ومدنيين وعمليات خطف واشتباكات بين جماعات مسلحة.
وأضاف أن ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا لا تزال بؤرة رئيسية للأزمة، في ظل استمرار الهجمات وتدهور الوضع الأمني، لافتاً إلى نزوح أكثر من 77 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري في دول الحوض الأربع.
كما أشار إلى أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف، في حين يحرم نحو نصف الأطفال في المناطق الأكثر تضرراً من التعليم بسبب استمرار النزاع وانعدام الاستقرار.
وحذّرت المفوضية من أن استمرار تراجع التمويل الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مع حاجة تقدَّر بنحو 29 مليون دولار لضمان استمرار العمليات حتى نهاية العام.
وتُعد منطقة حوض بحيرة تشاد واحدة من أكثر بؤر عدم الاستقرار في غرب ووسط إفريقيا، حيث تنشط منذ سنوات جماعات مسلحة أبرزها “بوكو حرام” وتنظيم “داعش”، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة، وضعف السيطرة الأمنية على أطرافها.
وتشهد المنطقة الممتدة بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون عمليات عسكرية متكررة، وسط جهود إقليمية ودولية، لاحتواء تمدد التنظيمات المسلحة.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في وقت سابق اليوم أن واشنطن سحبت معظم قواتها من نيجيريا بعد عملية مشتركة ضد تنظيم “داعش”، مع الإبقاء على دعم استخباراتي للقوات النيجيرية، في إطار ما وصفته بتعاون مستمر بين الجانبين في مكافحة الإرهاب.