الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد العنف في حوض بحيرة تشاد بإفريقيا

جنيف-سانا‏

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في منطقة حوض بحيرة تشاد في ‌‏إفريقيا، محذّرة من أن موجة العنف المتزايدة أودت بحياة نحو 5700 شخص منذ تشرين الثاني ‌‏الماضي، وتسببت بأزمة نزوح واسعة في المنطقة.‏

ونقلت فرانس برس اليوم الجمعة عن المفوضية السامية ‏للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولها: إن ‏أكثر من 3.5 ملايين شخص نزحوا قسراً في مناطق ‏تمتد عبر الكاميرون وتشاد والنيجر ‏ونيجيريا، بينما يحتاج نحو 8.2 ملايين شخص إلى ‏مساعدات إنسانية عاجلة.‏

وأوضح نائب المدير العام للمفوضية في غرب ووسط إفريقيا أندرو وايلي أن الوضع الأمني شهد ‌‏تدهوراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تسجيل ما يقرب من 1800 حادث أمني، وأكثر ‌‏من 5700 قتيل بين أيلول 2025 وأيار 2026، شملت هجمات على قرى ومدنيين وعمليات ‌‏خطف واشتباكات بين جماعات مسلحة.‏

وأضاف أن ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا لا تزال بؤرة رئيسية للأزمة، في ظل استمرار ‌‏الهجمات وتدهور الوضع الأمني، لافتاً إلى نزوح أكثر من 77 ألف شخص منذ مطلع العام ‌‏الجاري في دول الحوض الأربع.‏

كما أشار إلى أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة من العنف، في حين يحرم نحو نصف ‌‏الأطفال في المناطق الأكثر تضرراً من التعليم بسبب استمرار النزاع وانعدام الاستقرار.‏

وحذّرت المفوضية من أن استمرار تراجع التمويل الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مع حاجة ‌‏تقدَّر بنحو 29 مليون دولار لضمان استمرار العمليات حتى نهاية العام.‏

وتُعد منطقة حوض بحيرة تشاد واحدة من أكثر بؤر عدم الاستقرار في غرب ووسط إفريقيا، ‏حيث ‏تنشط منذ سنوات جماعات مسلحة أبرزها “بوكو حرام” وتنظيم “داعش”، مستفيدة من ‏الطبيعة ‏الجغرافية المعقدة للمنطقة، وضعف السيطرة الأمنية على أطرافها.‏

وتشهد المنطقة الممتدة بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون عمليات عسكرية متكررة، وسط ‌‏جهود إقليمية ودولية، لاحتواء تمدد التنظيمات المسلحة.‏

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في وقت سابق اليوم أن واشنطن سحبت معظم ‌‏قواتها من نيجيريا بعد عملية مشتركة ضد تنظيم “داعش”، مع الإبقاء على دعم استخباراتي ‌‏للقوات النيجيرية، في إطار ما وصفته بتعاون مستمر بين الجانبين في مكافحة الإرهاب.‏