فيضانات ساحل العاج تودي بـ 59 قتيلاً مع بداية موسم الأمطار

أبيدجان-سانا

لقي 59 شخصاً مصرعهم إثر فيضانات اجتاحت ساحل العاج منذ منتصف شهر أيار الماضي، مع بدء موسم الأمطار الغزير جداً هذا العام.



ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة، أمادو كوليبالي، قوله اليوم الأربعاء: إن الفيضانات التي تجتاح البلاد أسفرت عن سقوط 59 قتيلاً، في حين ما زلنا في بداية موسم الأمطار.



وأشار كوليبالي إلى أن حي أتيكوبيه الواقع في غرب أبيدجان هو الأكثر تضرراً، حيث سجل وحده نحو 20 قتيلاً، وذلك نتيجة عودة بعض السكان للإقامة في مواقع كانت قد هُدمت سابقاً ضمن حملات أطلقتها الحكومة لإخلاء المناطق الخطرة.



ولفت كوليبالي إلى أنه لم تسجل أي ضحية في المناطق المصنفة خطرة، والتي التزم سكانها بتوجيهات السلامة الصادرة عن الحكومة ووافقوا على الانتقال إلى أماكن أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ منذ سنوات عمليات إخلاء وهدم للعقارات المتداعية في المناطق المعرضة للفيضانات.



وتشهد العاصمة أبيدجان، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، بشكل متكرر، هطول أمطار غزيرة وفيضانات جارفة، وخاصة في الأحياء الفقيرة المكتظة بالمباني المتداعية والمعرضة للانهيارات.