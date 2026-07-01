إصابة 5 أشخاص في هجوم بقنابل حارقة في اليونان

أثينا-سانا

أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، في هجوم بقنابل حارقة استهدف أبنية مرتبطة بالحزب الحاكم في اليونان.



ونقلت رويترز عن الشرطة اليونانية قولها: إن “مهاجمين استهدفوا ثلاثة أبنية سكنية مرتبطة بالحزب الحاكم في مدينة سالونيك في شمال البلاد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم مرشحة للبرلمان ووالدتها”.



ووفقاً للشرطة، “ترك المهاجمون عبوات غاز مشتعلة خارج الأبنية الثلاثة، حيث أسفر أول هجومين عن انفجارات لم تتسبب سوى بأضرار مادية، بينما أسفر الهجوم الثالث عن إصابة خمسة أشخاص، وإلحاق أضرار بسيارتين ودراجتين ناريتين”.



ولم تتضح حتى الآن هوية المهاجمين، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

وشهدت اليونان خلال السنوات الماضية، عدداً من الهجمات باستخدام عبوات حارقة أو بدائية الصنع استهدفت مقار حكومية وسياسيين ومؤسسات عامة، وغالباً ما تنسب مثل هذه العمليات إلى جماعات متطرفة أو فوضوية.