ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 1943 قتيلاً

كراكاس-سانا



ارتفع عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في الـ 24 من حزيران الماضي إلى 1943 قتيلاً.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي ‏رودريغيز قوله للصحفيين اليوم الأربعاء: وصل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزالين المتتاليين اللذين بلغت شدتهما 7,2 و7,5 درجات حتى الآن إلى 1943 قتيلاً وأكثر من 10500جريح و15 ألف منكوب، فيما تمّ إنقاذ 6461 شخصاً منذ انطلاق عمليات الإغاثة.



وشهدت ولاية لاغوايرا الشمالية الأكثر تأثراً بالكارثة نقصاً حاداً في الأغذية على نطاق واسع، وانهياراً في الخدمات الأساسية، وانقطاعاً في شبكات الاتصال، وأعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من تفشّ مع تقديرات بأن الكارثة خلّفت نحو 1,2 مليون طن من الأنقاض في الولاية المذكورة.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات الفنزويلية لعدد قتلى الزلزالين قد أشارت إلى سقوط 1719 قتيلاً ، مع انهيار وتضرر 774 مبنى، من بينها 189 مبنى، انهارت بالكامل، ‏ولا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين.‏