ستارمر: بريطانيا تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى 300 مليار جنيه

ab7d496b2c50a65e1bfcbcc69f749e1743a924a7 ستارمر: بريطانيا تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى 300 مليار جنيه

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا سترفع ميزانيتها العسكرية إلى حوالي 300 مليار جنيه إسترليني ما يعادل “387 مليار دولار” خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله خلال عرض خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر: “علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية”.

وكان ستارمر، أعلن في الـ 22 من حزيران الجاري، ‏استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، بعد أقل من عامين في ‏المنصب، في ولاية اتسمت بتراجع شعبيته وتحديات سياسية ‏متزايدة‎.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت في الأول من حزيران الجاري توقيع عقود جديدة بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني “48.46 مليون دولار”، مع شركة “تاليس” للصناعات الدفاعية، لتزويد القوات المسلحة بمئات الصواريخ الخفيفة متعددة المهام، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية، ولا سيما الطائرات المسيّرة.

الدفاع الأذربيجانية تحمّل طهران مسؤولية الاعتداء على منشآتها المدنية
برلين تعزز دعمها لأفريقيا وآسيا بـ 250 مليون يورو لمواجهة تداعيات أزمة هرمز
رئيس هيئة الاستثمار السورية يلتقي ممثلين عن محكمة لندن للتحكيم الدولي
رئيس المجلس العسكري في غينيا يترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة
تركيا: التصريحات الإسرائيلية ضد الرئيس أردوغان تعكس استياءهم من كشف الحقائق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك