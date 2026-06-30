ستارمر: بريطانيا تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى 300 مليار جنيه

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا سترفع ميزانيتها العسكرية إلى حوالي 300 مليار جنيه إسترليني ما يعادل “387 مليار دولار” خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ستارمر قوله خلال عرض خطته لعشر سنوات للاستثمار في القطاع الدفاعي بعد إرجاء الكشف عنها لأشهر: “علينا القيام بما ينبغي لمواجهة هذا العالم الجديد والحفاظ على أمن بلادنا واغتنام الفرص الناجمة عن الاستثمار في قدراتنا السيادية”.

وكان ستارمر، أعلن في الـ 22 من حزيران الجاري، ‏استقالته من زعامة حزب العمال الحاكم، بعد أقل من عامين في ‏المنصب، في ولاية اتسمت بتراجع شعبيته وتحديات سياسية ‏متزايدة‎.

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت في الأول من حزيران الجاري توقيع عقود جديدة بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني “48.46 مليون دولار”، مع شركة “تاليس” للصناعات الدفاعية، لتزويد القوات المسلحة بمئات الصواريخ الخفيفة متعددة المهام، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية، ولا سيما الطائرات المسيّرة.