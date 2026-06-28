الناتو: تركيا في صدارة الحلفاء من حيث القدرات والمشاركة العملياتية

أنقرة-سانا

أكدت الأمينة العامة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بينيديتا بيرتي، أن تركيا تُعد من أبرز أعضاء الحلف، بفضل ما تخصصه من موارد للدفاع وقدراتها العسكرية ومساهماتها في عمليات الناتو.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول”، عن بيرتي قولها قبيل انعقاد قمة قادة دول الناتو المقررة في العاصمة أنقرة يومي الـ 7 والـ 8 من تموز المقبل: إن الناتو يمر بمرحلة بالغة الأهمية في تطوره، مشيرةً إلى أن الحلف يواجه “أكثر بيئة أمنية تعقيداً وخطورة منذ نهاية الحرب الباردة”، وفقاً للمفهوم الاستراتيجي الذي اعتمده الحلفاء عام 2022.

وسلطت بيرتي الضوء على أهمية تركيا داخل الحلف، مشيرة إلى أنها عضو في الناتو منذ عام 1952، وقدّمت إسهامات بارزة في العديد من مهام وعمليات الناتو، بدءاً من غرب البلقان وصولاً إلى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف.

وأوضحت أن التهديدات الحالية بالنسبة للناتو تشمل الحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات التخريبية، وقطع الكابلات البحرية، وحملات زعزعة الاستقرار، إلى جانب اتساع رقعة عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى الجوار الشرقي للحلف.

وأضافت: إن الحلفاء في أوروبا وكندا استثمروا تريليون دولار إضافي في مجال الدفاع منذ عام 2017، ما يعكس تعزيز القدرات الدفاعية للناتو.

يشار إلى أن القمة السادسة والثلاثين لحلف ‏شمال الأطلسي “الناتو”، ستعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي السابع والثامن من ‏تموز المقبل، بمشاركة أبرز قادة الدول الأعضاء، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد في الـ 25 من حزيران الجاري مشاركته.