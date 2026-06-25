‏11 سفينة كورية جنوبية غادرت مضيق هرمز منذ اتفاق وقف إطلاق ‏النار

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سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن خمس سفن ‏إضافية تشغلها شركات كورية جنوبية عبرت مضيق هرمز، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ‏السفن التي غادرت المنطقة إلى 11 سفينة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين ‏الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.‏

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن السفن الخمس عبرت ‏الممر المائي الاستراتيجي بأمان وتواصل إبحارها بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنه على ‏متنها 21 بحاراً من كوريا الجنوبية، وسفينة واحدة فقط من بينها تتجه إلى البلاد.‏

وبذلك انخفض عدد السفن التي تشغلها شركات كورية جنوبية في منطقة المضيق إلى ‌‏13 سفينة.‏

وأشارت الوزارة إلى أن 87 بحاراً كورياً جنوبياً ما زالوا في منطقة المضيق، بينهم 54 على ‏متن سفن تشغلها شركات كورية جنوبية و33 يعملون على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري أن ‏مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ‏لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.‏