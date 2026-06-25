‏11 سفينة كورية جنوبية غادرت مضيق هرمز منذ اتفاق وقف إطلاق ‏النار

سيئول-سانا
أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن خمس سفن إضافية تشغلها شركات كورية جنوبية عبرت مضيق هرمز، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن التي غادرت المنطقة إلى 11 سفينة منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: إن السفن الخمس عبرت الممر المائي الاستراتيجي بأمان وتواصل إبحارها بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنه على متنها 21 بحاراً من كوريا الجنوبية، وسفينة واحدة فقط من بينها تتجه إلى البلاد.
وبذلك انخفض عدد السفن التي تشغلها شركات كورية جنوبية في منطقة المضيق إلى 13 سفينة.
وأشارت الوزارة إلى أن 87 بحاراً كورياً جنوبياً ما زالوا في منطقة المضيق، بينهم 54 على متن سفن تشغلها شركات كورية جنوبية و33 يعملون على متن سفن ترفع أعلاماً أجنبية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الخامس عشر من الشهر الجاري أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.