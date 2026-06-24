حضور لافت لصناعة الكونسروة السورية في معرض “فود إكسبو 2026” بدمشق

0P3A6517 copy حضور لافت لصناعة الكونسروة السورية في معرض “فود إكسبو 2026” بدمشق

دمشق-سانا

سجّلت الكونسروة السورية حضوراً لافتاً في الدورة الـ21 من المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية (فود إكسبو 2026)، من خلال مشاركة واسعة لشركات متخصصة تستعرض أحدث منتجاتها الغذائية، في إطار مساعي القطاع لتعزيز تنافسيته وتوسيع حضوره في الأسواق المحلية والخارجية.

0P3A6487 copy حضور لافت لصناعة الكونسروة السورية في معرض “فود إكسبو 2026” بدمشق

ويعرض المشاركون في المعرض تشكيلة متنوعة من منتجات الكونسروة السورية، تشمل الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم المعلبة، إلى جانب منتجات مطوّرة تعتمد وصفات حديثة تلبي احتياجات المستهلكين، وتواكب التوجه المتزايد نحو الأغذية الصحية والآمنة.

فرصة للتعريف بالمنتجات الجديدة

وفي تصريح لـ سانا، أمس الثلاثاء، أكد وليد عسلي، أحد ممثلي الشركات العارضة، أن المعرض يشكل فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات الجديدة وتعزيز التواصل مع التجار والمهتمين بالقطاع الغذائي، مشيراً إلى الإقبال الذي تحظى به منتجات الكونسروة المصنعة وفق معايير جودة عالية وباستخدام مكونات طبيعية.

0P3A6486 copy حضور لافت لصناعة الكونسروة السورية في معرض “فود إكسبو 2026” بدمشق

بدوره، أوضح وائل عقلة، من إحدى الشركات المشاركة، أن قطاع المعلبات الغذائية في سوريا يشهد تطوراً ملحوظاً من حيث الجودة وتنوع المنتجات، لافتاً إلى أن المعارض التخصصية تسهم في رفع مستوى التنافسية، وتشجع الشركات على تطوير منتجاتها، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق.

جزء من منظومة الأمن الغذائي

من جهته، أشار سالم توتنجي إلى أن منتجات الكونسروة باتت تشكل جزءاً مهماً من منظومة الأمن الغذائي، لما توفره من إمكانية التخزين لفترات طويلة مع الحفاظ على الجودة والقيمة الغذائية، مؤكداً أن المعرض يشكل منصة مناسبة لتسويق المنتجات الوطنية وتعزيز انتشارها.

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران الجاري، بهدف الترويج للمنتجات الغذائية السورية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

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