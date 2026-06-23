مجلس الأمن يتبنى قراراً لمحاسبة مرتكبي الهجمات على قوات حفظ السلام

نيويورك-سانا

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، قراراً يهدف إلى محاسبة مرتكبي الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في ظل تزايد المخاوف من تصاعد العنف.

وذكرت رويترز أن القرار صاغته الدنمارك وباكستان، وشاركت في تقديمه 152 دولة وتم التصديق عليه بالإجماع، ما يعكس توافقاً دولياً واسعاً حول ضرورة تعزيز حماية قوات الأمم المتحدة العاملة في مناطق النزاع.

ودعا القرار الدول المضيفة لقوات حفظ السلام إلى اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” للتحقيق في الهجمات وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً، مع التأكيد على أن معدلات المحاسبة لا تزال منخفضة، وأن تعزيز العدالة يمثل عاملاً أساسياً لمنع تكرار هذه الاعتداءات.

وشدد على أن المسؤولية الأساسية في حماية قوات الأمم المتحدة تقع على عاتق الدول المضيفة، مع حث جميع الأطراف على التعاون الكامل في التحقيقات الجارية.

وطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين منسق رفيع المستوى داخل المنظمة، لتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين آليات المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد قوات حفظ السلام، إضافة إلى تشجيع الدول المساهمة بالقوات والشرطة على إرسال محققين لدعم التحقيقات عند الحاجة.

وقال مجلس الأمن: إن الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ربما تشكل جرائم حرب، وأعرب عن عزمه النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز المساءلة عن هذه الجرائم.

ويأتي القرار في أعقاب سلسلة هجمات دامية استهدفت عناصر من قوات حفظ السلام، من بينها مقتل سبعة من أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.