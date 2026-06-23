غوتيريش: الحرب في الشرق الأوسط أطلقت صدمة طاقة عالمية

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الحرب في الشرق الأوسط أطلقت صدمة طاقة عالمية، انعكست على استقرار أسواق الطاقة ورفعت من حدة المخاوف الاقتصادية عالمياً.

وقال غوتيريش عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء: إن الحرب أدت إلى إطلاق أعنف صدمة طاقة على الإطلاق، لافتاً إلى أن الدول النامية بالنسبة لها، ليست مجرد أزمة طاقة بل صدمة للديون والغذاء والتنمية.

وأشار إلى أن أي اتفاق سلام سيجلب بعض الراحة المطلوبة، لكن التأثيرات من المرجح أن تكون طويلة الأمد.

وفي سياق آخر لفت غوتيريش إلى أن أزمة المناخ والطاقة تشترك في المصدر المدمر نفسه، وهو الوقود الأحفوري وتتطلب الحل نفسه الذي يعتمد على الانتقال السريع والعادل إلى الطاقة النظيفة وزيادة التكيف والقدرة على الصمود والعدالة المناخية.

وأوضح أن تأثيرات المناخ تتصاعد وأزمة الطاقة كشفت المخاطر الكبيرة للاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أكد غوتيريش أن ثورة الطاقة المتجددة تمضي بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أن العالم بات يمتلك فرصة حقيقية لطي صفحة الوقود الأحفوري وكتابة مستقبل تقوده الطاقة النظيفة، وترتكز دعائمه على العدالة المناخية.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نيسان الماضي أكد أن الأزمات المتصاعدة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة كشفت عن هشاشة عميقة في بنية الاقتصاد العالمي، ناجمة عن الارتهان للوقود الأحفوري الذي تتركز مصادره ومسارات نقله في مناطق تشهد صراعات مزمنة، مضيفاً: إن الانتقال إلى الطاقة المتجددة ضرورة استراتيجية لضمان السيادة الوطنية وأمن الطاقة.