الأمم المتحدة تحذر من تدهور حماية الأطفال الفلسطينيين بسبب تقييد عمل المنظمات ‏الإنسانية

نيويورك-سانا
حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اليوم الإثنين من المصير الذي يواجه الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل اضطرار المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى وقف أو تقليص أعمالهم، نتيجة الضغوط والإجراءات التي يتعرضون لها.
وأدانت اللجنة في بيان نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، الأساليب القمعية الأخيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على أنهم “إرهابيون”.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات اقترنت بعمليات مداهمة عسكرية، وفرض حظر على السفر، وفرض عقوبات مالية شخصية، وتهديدات بالاعتقال، وتدمير للسجلات، إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركاء الداعمين لهذه المنظمات، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد عليها مواصلة عملها بأمان أو حماية الأطفال والأسر التي تعتمد على خدماتها.
ودعت اللجنة في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الهجمات وأعمال القمع التي تستهدف المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، وعلى إعطاء الأولوية لحياة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل القتل والاعتقال والتشريد، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم حرب، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية لهم أو محاسبة مرتكبيها.