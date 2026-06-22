الأمم المتحدة تحذر من تدهور حماية الأطفال الفلسطينيين بسبب تقييد عمل المنظمات ‏الإنسانية

نيويورك-سانا‏

حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اليوم الإثنين من المصير الذي يواجه الأطفال ‏الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل اضطرار المدافعين عن حقوق ‏الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى وقف أو تقليص أعمالهم، نتيجة الضغوط والإجراءات ‏التي يتعرضون لها.‏

وأدانت اللجنة في بيان نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، الأساليب القمعية الأخيرة التي ‏تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان ‏ومنظمات المجتمع المدني على أنهم “إرهابيون”.‏

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الممارسات اقترنت بعمليات مداهمة عسكرية، وفرض حظر ‏على السفر، وفرض عقوبات مالية شخصية، وتهديدات بالاعتقال، وتدمير للسجلات، ‏إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركاء الداعمين لهذه المنظمات، ما ‏يجعل من الصعب بشكل متزايد عليها مواصلة عملها بأمان أو حماية الأطفال والأسر ‏التي تعتمد على خدماتها.‏

ودعت اللجنة في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمحاسبة ‏السلطات الإسرائيلية على الهجمات وأعمال القمع التي تستهدف المدافعين الفلسطينيين عن ‏حقوق الإنسان، وعلى إعطاء الأولوية لحياة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم.‏

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من ‏انتهاكات جسيمة لحقوقهم، تشمل القتل والاعتقال والتشريد، وهي ممارسات ترقى إلى ‏جرائم حرب، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية لهم أو ‏محاسبة مرتكبيها.‏