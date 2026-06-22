اتحاد المستشفيات الألماني يحذر من فقدان 140 ألف وظيفة بسبب خطط التقشف الحكومية

برلين-سانا

حذر اتحاد المستشفيات الألماني اليوم الإثنين، من تداعيات خطط التقشف التي تعتزم الحكومة تطبيقها ضمن إصلاحات نظام التأمين الصحي، مؤكداً أنها قد تؤدي إلى فقدان نحو 140 ألف وظيفة، وتهدد استمرارية عدد كبير من المستشفيات في البلاد.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن رئيس الاتحاد جيرالد غاس قوله: إن الإجراءات المقترحة من وزيرة الصحة نينا فاركن ستتسبب، في حال تنفيذها وفق الصيغة المطروحة، بتراجع إيرادات المستشفيات بنسبة قد تصل إلى 8 بالمئة بحلول عام 2027.

وأوضح غاس، أن المستشفيات قد تضطر إلى إلغاء وظيفة من كل عشر وظائف، ما يعني الاستغناء عن نحو 140 ألف موظف، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي أصلاً من ضغوط كبيرة ونقص في الكوادر.

وأضاف: إن دراسة حديثة أظهرت أن نحو 49 بالمئة من مواقع المستشفيات في ألمانيا قد يواجه خطر الإفلاس بحلول عام 2030، محذراً من أن نصف المستشفيات تقريباً قد يصبح مهدداً بالإغلاق إذا استمرت الضغوط المالية الحالية.

وأكد غاس أن قطاع المستشفيات لا يعارض الإصلاحات من حيث المبدأ، بل يدعم جهود تحديث النظام الصحي، بما يشمل تعزيز التخصص الطبي ودمج بعض المستشفيات الصغيرة وتطوير هياكل الرعاية الصحية، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه التغييرات بشكل تدريجي ومنظم.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة القطاع قد تستغرق نحو عشر سنوات، محذراً من أن العديد من المستشفيات قد لا تتمكن من الصمود مالياً حتى موعد تنفيذ الإصلاحات المقررة. وتسعى الحكومة الألمانية، من خلال مشروع قانون لتثبيت مساهمات التأمين الصحي، إلى الحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك خفض بعض مخصصات تمويل المستشفيات، إلا أن الخطة تواجه انتقادات من عدد من الولايات وممثلي القطاع الصحي الذين يحذرون من تأثيرها على الخدمات الطبية ورعاية المرضى.