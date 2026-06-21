مدير الطاقة الذرية يبحث مع وزير الخارجية السويسري تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني

بورغنشتوك/سويسرا-سانا

بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي مع وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، الاتفاق بين واشنطن وطهران.

وقال غروسي في تدوينة عبر منصة “إكس”: إنه “التقى كاسيس اليوم الأحد في بلدة بورغنشتوك السويسرية، حيث ستُعقد المحادثات”، موضحاً أنهما “ناقشا آخر التطورات المتعلقة بإيران، والمسار المستقبلي ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف: “في هذه اللحظة الحاسمة من المهم منح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح”.

من جانبه، قال كاسيس في تدوينة عبر “إكس” أيضاً: إن “بلاده ما زالت تسهم في دعم الدبلوماسية والسلام والأمن في الشرق الأوسط”.

وكانت باكستان أعلنت في وقت سابق أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري اليوم الأحد، في إطار مذكرة تفاهم تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في الـ 14 من حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بنداً بوساطة باكستانية، بهدف وقف الحرب ومعالجة الخلافات عبر الحوار.