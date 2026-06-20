وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الأزمة السودانية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوداني محي الدين سالم في القاهرة اليوم السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في بيان: إن الوزيرين أكدا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين، ويعكس عمق الروابط التاريخية بينهما.

وجدد عبد العاطي موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، مشدداً على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف مستدام لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة.

من جانبه، أعرب الوزير السوداني عن تقدير بلاده للمواقف المصرية الداعمة لأمن السودان واستقراره، مستعرضاً جهود بلاده لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمة الراهنة.

وكان الوزيران عبد العاطي وسالم عقدا اجتماعاً في تشرين الثاني من العام الماضي على هامش أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث أكد عبد العاطي خلاله مواصلة مصر جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.