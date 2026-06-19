إصابة خمسة فلسطينيين بغارة إسرائيلية على غزة واعتقال 3 شبان جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين اليوم الجمعة جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان قرب بيت لحم بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، أصيبوا جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، ذكرت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منزلاً في منطقة الحرايق، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب في منطقة بير قوزا في بيتا، ما أدى إلى إصابته برضوض.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وأطلقت قنابل الغاز السام والمسيل للدموع واعتقلت ثلاثة شبان واعتدت عليهم بالضرب.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت أحياء عدة في مدينة نابلس، وبلدتي عزون وجيوش في قلقيلية أمس الخميس، واعتقلت 9 فلسطينيين.