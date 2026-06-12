باكستان تعلن الاتفاق على النص النهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران

إسلام أباد-سانا



أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



وقال شريف عبر منصة إكس: “في ظل الجهود المكثفة والمتواصلة للوساطة التي تبذلها باكستان، ندرك تماماً حملة ‏التضليل المستمرة التي يشنّها أولئك الساعون إلى إفشال اتفاق السلام، وبعيداً عن ‏هذا الضجيج، يمكننا التأكيد أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق ‏السلام”.



وأضاف: “باكستان تعمل الآن بشكل وثيق مع الجانبين لاستكمال الخطوات التالية، ‏لم يكن السلام قريباً كما هو الآن”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس الخميس إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالمصادقة عليها.

