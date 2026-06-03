الصحة الكويتية: 63 إصابة جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف مطار الكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي أسفر عن إصابة 63 شخصاً.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فيسبوك” عن المتحدث الرسمي باسمها عبد الله السند قوله: “تم إعلان استنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت، واستقبال 63 حالة إصابة وإجراء 7 عمليات جراحية كبرى عاجلة، فيما تواصل المنظومة الصحية رفع جاهزيتها على مدار الساعة”.

وأشار المتحدث إلى أن الإصابات شملت مدنيين وعاملين في المطار ومسافرين، وتضمنت إصابات بالغة ومتعددة، بينها كسور وإصابات في الرأس وحالات نزيف دماغي وبتر أطراف وإصابات ناجمة عن الانفجارات، إضافة إلى حالات استنشاق الأدخنة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أعلن في وقت سابق اليوم أن طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت مبنى الركاب “تي1” بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى، وإصابة عدد من الأشخاص.