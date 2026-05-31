فوز حزب العمال في مالطا بالانتخابات التشريعية للمرة الرابعة على التوالي

فاليتا-سانا



حقق حزب العمال في مالطا بزعامة رئيس الوزراء روبرت أبيلا انتصاراً سياسياً استثنائياً بالفوز للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات التشريعية العامة اليوم الأحد، مستفيداً من ثقة الناخبين في قوة الاقتصاد حتى مع تراجع نسبة أغلبيته البرلمانية.



ونقلت رويترز عن أبيلا قوله للصحفيين: “هذا انتصار لجميع أفراد الشعب استناداً إلى البرنامج الذي قدمناه”، لافتاً إلى أن النتائج أظهرت أن حزب العمال “فاز بتفويض قوي”.



وأوضح أبيلا أن الانتخابات أجريت قبل الموعد المقرر بعام، نتيجة التحديات الناجمة عن الوضع الدولي غير المستقر.



ومن المقرر أن يؤدي أبيلا الذي تولى رئاسة حزب العمال عام 2020 خلفاً لجوزيف موسكات اليمين الدستورية صباح يوم غد الإثنين.



وأجريت الانتخابات في مالطا، يوم أمس السبت وبلغت نسبة المشاركة 87.4 بالمئة، بزيادة طفيفة مقارنة بالانتخابات العامة في 2022، ولن تُعلن النتائج النهائية حتى وقت لاحق من اليوم، لكن الصحفيين الذين يتابعون عملية الفرز قالوا: إن حزب العمال يتجه على ما يبدو للفوز بأغلبية برلمانية مريحة، وإن كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها أقل من 55 بالمئة التي حققها في الانتخابات السابقة.

يذكر أن اقتصاد مالطا يعتبر من بين الأفضل في أوروبا، حيث نما أربعة بالمئة العام الماضي، مع انعدام البطالة تقريباً، لكن رغم ذلك، أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية المخاوف في مالطا، كما في غيرها، من احتمال ارتفاع التضخم.