مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على ‏غزة

القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الأحد، جراء غارة نفذها ‏طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طائرة مروحية إاسرائيلية من نوع “أباتشي” استهدفت بغارة مجموعة من الفلسطينيين داخل ‏حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة ‏آخرين بجروح‎.‎

بدورها أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثمان القتيل وعدد من ‏المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي في القطاع‎.‎

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ‌‏ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و939 ‏قتيلاً، و172 ‏ألفاً و927 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023‌‎.