مقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على ‏غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم الأحد، جراء غارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طائرة مروحية إاسرائيلية من نوع “أباتشي” استهدفت بغارة مجموعة من الفلسطينيين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.
بدورها أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثمان القتيل وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي في القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفاً و939 قتيلاً، و172 ألفاً و927 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.