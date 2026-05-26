مصرع سبعة أشخاص في فرنسا جراء موجة الحر ‏

باريس-سانا‏

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مصرع سبعة أشخاص في حوادث ‌‏مرتبطة بموجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام تضرب أوروبا، ‌‏وذلك في وقت تشهد القارة تسارعاً في وتيرة الاحترار. ‏

ونقلت وكالة “فراس برس” عن الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود ‏بروجون ‏قولها لقناة “تي إف 1” التلفزيونية: تم تسجيل “سبع وفيات مرتبطة ‏بشكل ‏مباشر أو غير مباشر بالحر خلال الأيام الأخيرة في فرنسا، بينها ‏خمس ‏حالات غرق على الأقل”.‏

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، ‌‏وتسجّل منذ أمس الإثنين أرقاماً قياسية، تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة ‌‏المتحدة وفرنسا.‏

وفُرضت قيود على العمل في الهواء الطلق في إيطاليا، فيما شهدت الشواطئ ‌‏الفرنسية أعداداً كبيرة من الروّاد، كما بدأ موسم حصاد المزروعات باكراً.‏

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، شهد أمس الإثنين أعلى درجة ‌‏حرارة مُسجّلة في تاريخ شهر أيار في فرنسا.‏

وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال إفريقيا، يُحاصَر تحت ‌‏تأثير مرتفع جوي قوي، ويُجمع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن ‌‏الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر ‌‏والجفاف والفيضانات.‏